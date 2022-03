Keine privaten Osterfeuer in Spenge

Wer gesellig an einem Osterfeuer stehen möchte, der sollte öffentliche Veranstaltungen besuchen. Private Osterfeuer sind wie in der Vergangenheit verboten.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Spenge immer wieder darüber informiert, dass private Osterfeuer aufgrund der geltenden rechtlichen Regelungen nicht genehmigt werden können. „Trotzdem kam es immer wieder jeweils Ostern zu all den unangenehmen Begleiterscheinungen, die das Abbrennen von meistens feuchten Pflanzenabfällen mit sich bringt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.