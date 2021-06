Abriss des kommunalen Kinos in Kirchlengern soll im Sommer über die Bühne gehen – Lichtblick wird leergeräumt

Alles muss raus

Kirchlengern Klein, familiär, dazu ein eigenwilliges Programm – so kennen und schätzen Besucher das kommunale Kino Lichtblick in Kirchlengern. Seit Ende der 1980er Jahre befindet es sich in einem Altbau direkt gegenüber dem Rathaus. Doch spätestens am Ende dieser Sommerferien soll der Gebä...