Kirchlengern: Ärger über hohe Bordsteinkante

Anwohner der Oststraße in Kirchlengern ärgern sich über eine zu hohe Bordsteinkante. Sie fordern die Verwaltung zum Handeln auf.

Hans Günter Mehrkühler (Ratsmitglied), Marco Biermann (sachkundiger Bürger) mit Tochter Nele, Christine und Gerhard Huncke, Marcel Kleine und Oscar Marx halten die Bordsteinkante der Oststraße in Kirchlengern für deutlich zu hoch.

„Bei jeder Einfahrt in die Oststraße erfahren die Fahrzeuge trotz Schritttempo durch einen viel zu hohen Bordstein einen herben Schlag an der Vorderachse“, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Ratsfraktion. Nicht nur Fahrzeuge seien betroffen, auch für Radfahrer und Personen mit Rollator stelle diese Kante ein erhebliches Unfallrisiko dar.

„Wir haben mehrfach mit der Gemeinde Kirchlengern Kontakt aufgenommen und die Situation geschildert. Leider blieben unsere Bemühungen erfolglos“, so die Anwohner, die nun hoffen, mit Hilfe der SPD-Politiker endlich Bewegung in die Sache zu bringen.