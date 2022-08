Kirchlengern: Störung im Straßenverkehrsamt behoben

Kirchelengern

Aufgrund einer technischen Störung beim kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe konnten seit Donnerstag in der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes in Kirchlengern keine Vorgänge mehr bearbeitet und keine Termine wahrgenommen werden. Am Dienstagmorgen meldet der Kreis Herford nun, dass die Störung behoben wurde.