Kirchlengern: Unfall mit fünf Leichtverletzten auf der B 239

Kirchlengern

Eine 18-jährige Frau aus Kirchlengern fuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Quernheimer Straße mit ihrem roten Fiat Punto in Richtung Lübbecke. Unmittelbar hinter ihr war ein 49-jähriger Mann aus Bassum mit seinem VW-Bulli in gleicher Richtung unterwegs. Wenig später krachte es.