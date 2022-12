1,3 Millionen Euro Überschuss zum Jahresende

Mit einem möglichen Überschuss von 1,3 Millionen Euro beim Haushalt rechnet Stefan Junkermann, Kämmerer der Gemeinde Kirchlengern, bis zum Jahresende. So erfreulich diese Entwicklung klingt, gibt es jedoch auch negative Effekte. So liegen die Einnahmen beim neu eröffneten Freizeitbad Aqua deutlich hinter den Erwartungen.

Über die Finanzen der Gemeinde informierte Junkermann während der letzten Sitzung des Gemeinderates in diesem Jahr. Der Kämmerer ging gleich zu Beginn auf die ergiebigste Einnahmequelle der Gemeinde ein - die Gewerbesteuer. Hatte man zu Beginn des Jahres bei Verabschiedung des Haushalts noch mit 14,6 Millionen Euro an Einnahmen gerechnet, liegen sie aktuell bei 19,45 Millionen Euro. Das sind immerhin Mehreinnahmen von 4,85 Millionen Euro. Nun gilt bei der Finanzierung der Kommunen, dass Mehreinnahmen immer auch dazu führen, dass sich andere daran bedienen. In diesem Fall nennt sich das Gewerbesteuerumlage. Hier rechnet die Gemeinde mit einer Mehrbelastung in Höhe von voraussichtlich 430.000 Euro.