27-Jähriger kracht mit Golf in den Gegenverkehr

Mit seinem VW Golf ist am Mittwoch, 30. März, gegen 15 Uhr ein 27-Jähriger aus Hüllhorst auf der B239 in den Gegenverkehr gekracht. Dabei stieß er mit einem Mulden-Lkw zusammen. Nur der schnellen Reaktion des Lkw-Fahrers (77) ist es zu verdanken, dass der Golffahrer mit leichten Verletzungen davongekommen ist.

Der 27-Jährige war mit seinem Wagen in Richtung Oberbauerschaft unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache steuerte der Mann etwa 100 Meter vor der Einmündung in die Schmiedestraße auf einmal in den Gegenverkehr. Ihm kam in diesem Moment ein Mulden-Lkw der Firma Schröder Baustoffe aus Kirchlengern entgegen. Hinter dem Steuer des Lkw saß der Seniorchef der Firma, Dieter Schröder. "Ich habe versucht auszuweichen und das Steuer nach rechts gerissen", erzählt er. Dadurch konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Der Golf touchierte die linke Seite des Lkw und drehte sich um 90 Grad. Das wiederum führte dazu, dass ein Mercedes Vito, der in Richtung Kirchlengern unterwegs war, in die Beifahrerseite des Golfs krachte.