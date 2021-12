72.000 Euro für Gebäudekauf

Die zurückliegenden zwölf Monate dürften für das Feuerwehrmuseum Kirchlengern zu den wichtigsten seit Bestehen der Einrichtung gehören. Immerhin befindet sich die historische Hofanlage im Ortsteil Häver, in der das Museum untergebracht ist, nun im Besitz des Fördervereins.

Nicht zuletzt deswegen hatten sich Mitglieder des Vereins am vergangenen nun in der Cafeteria des Museums zusammengefunden, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Begrüßt werden konnten dabei Vertreter der Sparkasse Herford. Dazu, dass die Immobilie in Häver jetzt im Besitz des Fördervereins ist, hat auch die finanzielle Unterstützung der Sparkassen-Stiftung wesentlich beigetragen.