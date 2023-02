Alles fürs Schneidern und Nähen

Kirchlengern

Mit modischen Bekleidungs- und Dekostoffen kennt sich Annemarie Saße (62) aus. Vor gut 15 Jahren hat die gelernte Schneiderin sich mit ihrem Fachgeschäft „Creativ & Chic - Ideen aus Stoff“ in Kirchlengern selbstständig gemacht. Sogar aus Hameln oder Hannover reisen Kunden an, um sich von ihr beraten zu lassen und einzukaufen. Eigentlich hatte sie das Geschäft, in das sie viel Herzblut investiert hat, noch einige Jahre weiterführen wollen. Doch die Gesundheit spielt nicht mit.

Von Hilko Raske