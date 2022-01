Altglascontainer bald unterirdisch?

Sehen so zukünftig die Altglascontainer in der Gemeinde Kirchlengern aus? Unterirdische Container hätte zumindest die SPD gerne.

In einem Antrag möchte die Partei die Verwaltung beauftragen zu prüfen, ob und in welchem Umfang unterirdische Altglascontainer – so genannte Unterflurcontainer – aufgestellt werden können. Auf die Tagesordnung kommt das Thema am 9. Februar um 19 Uhr im Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit.