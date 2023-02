An diesem Tag werden die Gelben Säcke in Kirchlengern tatsächlich abgeholt

Im Abfallkalender der Gemeinde Kirchlengern ist etwas durcheinander geraten. Personen, die im Abfuhrbezirk 2 wohnen, dürften sich wundern, warum ihre Gelben Säcke in der kommenden Woche nicht wie gewohnt abgeholt werden soll.

Die Gelben Säcke werden in der kommenden Woche auch im Abfuhrbezirk 2 abgeholt. Das steht nur nicht im Abfallkalender.

Die Gemeinde Kirchlengern macht auf den Fehler aufmerksam. In der Woche vom 27. Februar bis 5. März wird im Abfallkalender zweimal die Abfuhr von Gelben Säcken im Abfuhrbezirk 4 angekündigt, heißt es.

Allerdings findet die Abholung der Gelben Säcke am Dienstag, 28. Februar, ausschließlich im Abfuhrbezirk 2 statt und nicht wie angegeben im Bezirk 4. Die Abholung der Gelben Säcke in Abfuhrbezirk 4 erfolgt, wie im Kalender angegeben, am 2. März.