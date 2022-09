Anwohner-Ärger über Raser auf der Poggenbreede

Nach einem heftigen Unfall in Kirchlengern fordern die Anwohner der Straße Poggenbreede gemeinsam mit der heimischen SPD-Fraktion die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Bereich mit baulichen Maßnahmen zu untermauern. „Tempo 30 muss dort endlich eingehalten werden“, ist man sich einig.

Knapp sechs Wochen ist der Crash her, auf den sich die Stift Quernheimer und die Lokalpolitiker in einer gemeinsamen Stellungnnahme beziehen Am 23. Juli hatte es demnach an der Straßenkreuzung Poggenbreede / Hökenackerstraße. Mit hoher Geschwindigkeit raste ein Autofahrer in den Garten von Familie Bockel. Zu Schaden kam zum Glück niemand.