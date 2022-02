Badespaß pur für die ganze Familie

Freizeitbad Aqua Fun in Kirchlengern eröffnet – Michael Groß Ehrengast

Das Warten hat sich definitiv gelohnt: Nach zweijähriger Bauzeit ist am vergangenen Freitagabend das Freizeitbad Aqua Fun in Kirchlengern eröffnet worden. Etwa 13 Millionen Euro hat die Gemeinde in den Neubau investiert. Und ein Rundgang durch die Freizeiteinrichtung zeigt: Mit seinem Vorgänger hat das Bad nur noch wenig gemein.

Von Hilko Raske