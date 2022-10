Bahnunterführung Kirchlengern: Zuständigkeit geklärt

Wer ist eigentlich zuständig für Planung und Bau der Bahnunterführung im Ortskern von Kirchlengern: die Deutsche Bahn (DB) Netz AG oder der Landesbetrieb Straßen NRW? Weil diese Frage bislang nicht geklärt war, ging es in Sachen Bahnunterführung nicht weiter. Inzwischen haben sich Juristen des Themas angenommen – und eine Antwort gefunden.

Sieben Stunden täglich sind die Schranken am Bahnübergang Lübbecker Straße in Kirchlengern geschlossen.

Er ist ein ständiges Ärgernis: der Bahnübergang in Kirchlengern. Seit Jahrzehnten versuchen Verwaltung und Lokalpolitik, eine Lösung für die Barriere zu finden, die Südlengern täglich für mehrere Stunden vom Ortskern Kirchlengern trennt. Und die Älteren erinnern sich sicherlich noch an die Zeiten, als es keine Ostumgehung gab und sich Blechlawinen im Ortskern bildeten. Bahnüberführung, Bahnunterführung – Hauptsache keine Schranken mehr, haben sich viele Kirchlengeraner in den vergangenen Jahren gesagt.