Baubeginn an der Mobilstation Kirchlengern

Kirchlengern

Mit einem ersten Aushub haben die Bauarbeiten für die Mobilstation am Bahnhof in Kirchlengern begonnen. Was genau geplant ist, welche Vorteile ein erweitertes Angebot in Sachen Mobilität den Bürgern bringt, erläuterte Bürgermeister Rüdiger Meier gemeinsam mit den zuständigen Mitarbeitern aus dem Rathaus und Vertretern der am Bau beteiligten Unternehmen.

Von Peter Schubert