Bekannte Schauspielerin liest in Kirchlengern

ARCHIV - Die Schauspielerin Suzanne von Borsody posiert am 04.06.2015 in Berlin anlässlich der Dreharbeiten zu dem TV-Film «Die Informantin». Foto: Stephanie Pilick/dpa (Zu dpa «Suzanne von Borsody will in «Harry Potter»-Film mitspielen» vom 14.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Foto: dpa