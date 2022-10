„Beteiligung der Bürger steigert Akzeptanz“

Inwieweit kann sich die Gemeinde Kirchlengern beziehungsweise können sich ihre Bürger direkt an Windkrafträdern oder Solarparks beteiligen? Diese Frage möchte die SPD-Fraktion im Gemeinderat geklärt haben, um auf die künftige Entwicklung im Bereich des Ausbaues von Windkraftanlagen und Solarparks vorbereitet zu sein.

SPD Kirchlengern nimmt Solarparks und Windkrafträder in den Blick

„Die Energiewende nimmt Fahrt auf. Was jahrelang versäumt wurde oder durch bürokratische Hemmnisse behindert wurde, soll nun möglichst schnell umgesetzt werden. Schon im Jahr 2045 möchte Deutschland seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen bestreiten. Nun liegt es auch in kommunaler Hand, sich an der Energiewende aktiv zu beteiligen. Im Fokus steht hier nicht nur die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, auch wirtschaftlich können Kommunen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger profitieren“, erläutert SPD-Fraktionschef Oliver Lüking.