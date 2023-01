Betrunkener Bünder baut Unfall in Kirchlengern

Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Bünder am Mittwochnachmittag in Kirchlengern einen Unfall gebaut. Verletzt wurde niemand.

Mercedes rammt in der Nähe des Bahnübergangs an der Lübbecker Straße einen Skoda

Unweit des Bahnübergangs an der Lübbecker Straße hatte sich der Unfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 32-Jährige gegen 16.45 Uhr mit seinem Mercedes die Straße Im Obrock in Richtung Lübbecker Straße. Der Mann beabsichtigte, nach rechts in diese abzubiegen. Da zu diesem Zeitpunkt die in der Nähe befindlichen Bahnschranken geschlossen waren, bildete sich auf der Lübbecker Straße zunächst ein Rückstau. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer signalisierte dem 32-Jährigen jedoch, ihn vorzulassen, sodass er sich mit seinem Mercedes auf der Lübbecker Straße einordnete. Dabei fuhr er jedoch auf den Skoda eines dort ebenfalls wartenden 55-jährigen Bünders auf. Beide Autos wurden beschädigt.

32-Jähriger muss mit auf Wache

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Mercedes-Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann vor Fahrtantritt eine erhebliche Menge Alkohol zu sich genommen haben muss.

Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Bünde gebracht. Dort stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige entlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2300 Euro.