Blick in die neue "Parkplatz-Kita" in Kirchlengern

Tagesstätte am Straßenverkehrsamt öffnet bald – Sorgen wegen Elektro-Strahlung unbegründet

Kirchlengern

Der Endspurt hat begonnen: Zum 1. September sollen in der Container-Kita auf dem Parkplatz des Kreisstraßenverkehrsamtes die ersten Kinder betreut werden. Ein Blick in die hellen Innenräume verrät: Einiges ist noch zu tun. Daher laufen auch während des Pressetermins am Montag die Arbeiten auf Hochtouren.

Von Daniel Salmon