Blick zurück in das Kirchlengern der 1950er Jahre

Ein wandernder Schmiedegeselle, Schützen, die ihren neuen König feiern und die Bundeswehr, die mit einem gepanzerten Einsatzfahrzeug an einem Festumzug in Südlengern teilnimmt - die Filme, die Dr. Dieter Scheuer (84) Ende der 1950er Jahre in Kirchlengern drehte, erlauben den Blick zurück in eine intakte dörfliche Gemeinschaft. Für Bürgermeister Rüdiger Meier und seine Stellvertreterin Edelgard Tödtmann gab es nun eine exklusive Vorführung im privaten Kinosaal des Mediziners. Das WESTFALEN-BLATT nahm daran teil.

1953, im Alter von 15 Jahren, schenkte der Vater von Dieter Scheuer ihm eine Filmkamera der Marke Nizo. Mit ihr drehte Scheuer in den 1950er Jahren einige Filme in Kirchlengern, die inzwischen einzigartige Zeitdokumente sein dürften. So entstand 1957 ein etwa 20 Minuten langer Film vom Schützenfest, das damals auf einer Wiese am Röthekuhlenweg in Kirchlengern stattfand. „In dem Film sieht man, wie der neue Schützenkönig auf den Schultern der Schützen ins Zelt getragen wird. Und auch der damalige Kinderschützenkönig wird vorgestellt – Herwig Tödtmann, der heute Ehrenpräsident der Schützengesellschaft Kirchlengern ist“, erzählt Scheuer.