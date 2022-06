CDU besichtigt Freibad Kirchlengern

Viel Lob für Neugestaltung des Außenbereiches am Aqua Fun

Kirchlengern

Pünktlich zu Eröffnung des Freibades Aqua Fun in Kirchlengern haben sich Mitglieder der CDU Kirchlengern getroffen und reihten sich in die Schlange der ersten Gäste an der Kasse ein. Begeistert von der Neugestaltung des Außenbereiches machten sich die Christdemokraten ein Bild vor Ort.