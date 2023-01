CDU kontert die Kritik der UWG

Kirchlengern

Mit ihrem Antrag, Bürger in Kirchlengern in den Jahren 2023 und 2024 um insgesamt 3 Millionen Euro steuerlich zu entlasten, sind UWG und FDP in der jüngsten Ratssitzung gescheitert. Obwohl SPD und „Die Basis“ diesen Vorstoß unterstützten, lehnte eine Mehrheit von CDU und Grünen ihn ab.