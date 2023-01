Das Ende der Telegramm-Ära

Wer heutzutage schnell eine Textnachricht verschicken will, nutzt in der Regel einen Messenger wie WhatsApp oder schreibt eine SMS. Vor dem Siegeszug des Internets zählte das Telegramm zu den schnellsten Formen der Textübermittlung. Nach mehr als 170 Jahren hat die Post den sogenannten Telegrammdienst Ende des vergangenen Jahres eingestellt. Einer, der sich beruflich damit viele Jahre beschäftigen musste, ist Heinz Steinmeier (83). Der ehemalige Postbeamte aus Klosterbauerschaft erinnert sich.

Steinmeier war von 1954 bis 1996 bei der Post in Bünde beschäftigt – anfangs im alten Postgebäude aus der Zeit des Deutschen Kaiserreiches, nach dessen Abriss ab 1973 im Neubau an der Bismarckstraße. „Im Frühjahr 1982 wurde ich für vier Wochen nach Münster abgeordnet, um eine Schulung an einem Fernschreiber – mit dem wurden Telegramme verschickt – zu machen.“ Ziel sei es gewesen, den damals noch gesonderten Telegrammdienst in den Postdienst zu überführen, weil schon Anfang der 1980er Telegramme immer weniger genutzt wurden.