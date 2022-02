Der Bauexperte geht von Bord

Kirchlengern: Fachbereichsleiter Karl-Heinz Saße (63) tritt am 1. Mai in den Ruhestand

Kirchlengern

Er gilt zu Recht als der Bauexperte im Rathaus Kirchlengern: Karl-Heinz Saße (63). Als Fachbereichsleiter Planen, Bauen und Technische Dienste wirkte er an zahlreichen Großprojekten mit, die die Elsegemeinde nachhaltig geprägt haben. Jetzt geht er in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest: Michael Doemke tritt die Stelle an.

Von Hilko Raske