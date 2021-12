„Die 2G-Regel ist eine Ausgrenzung“

Die Ratssitzung sofort zu beenden – diesen Antrag hatte Michael Schmale, der für die UWG im Rat in Kirchlengern sitzt, gleich zu Beginn der letzten Zusammenkunft des Gemeindeparlaments in diesem Jahr gestellt. Der Kommunalpolitiker verwies auf die hoch ansteckende Omikron-Variante. Die in NRW in vielen Bereichen geltende 2G-Regel bezeichnet er als „Ausgrenzung“.

Als Ausgrenzung betrachtet UWG-Ratsherr Michael Schmale die 2G-Regel. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Kirchlengern war das Thema 3G- und 2G-Regel diskutiert worden.

„Alle nicht geimpften Personen müssen, um ihr Mandat wahrzunehmen, für die heutige Sitzung einen negativen Antigen-Test vorweisen. Das müssen Geimpfte und Genesene nicht, obwohl bewiesen ist, dass auch geimpfte Personen infiziert sein und Sars-Cov2-Viren weitergeben können“, begründete Schmale seinen Antrag. Die neue Variante „Omikron“ sei von geimpften Personen nach Europa eingeführt worden, und im Kreis Herford gebe es mittlerweile vier Verdachtsfälle, alle geimpft, so der UWG-Ratsherr während der Ratssitzung. „Es ist somit unverantwortlich, sich hier, mit so vielen Personen, in einem Raum zu treffen.“ Wenn das Virus so gefährlich sei wie behauptet, dann sollte so eine Veranstaltung gar nicht in Präsenz stattfinden.