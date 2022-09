Diese Straßen werden in Kirchlengern bald saniert

Kaputte Straßen sind ein Ärgernis. Deshalb hat die Gemeinde Kirchlengern eine lange Liste an Straßen, die nacheinander saniert oder ausgebaut werden sollen. Fünf Maßnahmen sind nun in der Priorität soweit nach oben gerutscht, dass Ausschreibungen stattfinden.

Bei mancher Straße in Kirchlengern reicht eine Instandsetzung, andere benötigen einen Ausbau. Welche Straße zuerst an der Reihe ist, entscheidet das Straßen- und Wegekonzept.

Wo Straßen eher Huckelpisten ähneln, müssen Städte und Gemeinden eingreifen. In Kirchlengern gibt es zahlreiche Straßen, an denen nach Ansicht der Verwaltung nachgebessert werden müsste. Doch weil die Maßnahmen nicht auf einen Schlag umgesetzt werden können, orientiert man sich an einem Straßen- und Wegekonzept, das Jahr für Jahr fortgeführt wird und in denen die Sanierungen priorisiert werden.