„Du faule Sau“: Mann soll Behördenmitarbeiter beleidigt haben

Ärger in der Zulassungsstelle in Kirchlengern: 30-Jähriger aus Enger muss sich vor Gericht verantworten

Kirchlengern/Enger

Das Straßenverkehrsamt in Kirchlengern ist wohl eine der Behörden mit dem größten Besucheraufkommen im Kreis Herford. Bei so viel Publikumsverkehr kann es auch schon mal etwas stressiger zugehen. Für völlig unnötigen Ärger dort soll allerdings ein Engeraner vor einiger Zeit gesorgt haben. Wegen Beleidigung steht der Mann am Donnerstag, 2. Februar, nun vor dem Bünder Amtsgericht.

Von Daniel Salmon