Ein Foto-Streifzug durch den „Dom auf dem Lande“

Zum 875-jährigen Bestehen: Hans-Jürgen Tiemeyer setzt der Kirche in Stift Quernheim ein Denkmal in Buchform

Kirchlengern

Es ist ein Stück Heimat in Buchform: Passend zum Ortsjubiläum hat Hans-Jürgen Tiemeyer dem markantesten Gebäude in Stift Quernheim ein Denkmal gesetzt. Am kommenden Montag, 12. September, geht seine üppig bebilderte Fotodokumentation „875 Jahre Kirche Stift Quernheim“ in den Verkauf.

Von Daniel Salmon