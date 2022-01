Eine Mini-Stadt wie in den 60er Jahren

Wer seinen Blick über die malerische „Kleinstadt“ schweifen lässt, fühlt sich in eine Zeit zurückversetzt, in der Röhrenfernseher Spielfilme und Nachrichten ausschließlich schwarz-weiß ausstrahlten und es nicht mehr als drei Programme gab. Und auch die Spielzeugautos tragen zu diesem Eindruck bei. Im Grunde genommen also eine Idylle – wären da nicht die vielen kleinen Feuerwehrfahrzeuge, die in Richtung einer Scheune „fahren“, aus der rotes Licht flackert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen