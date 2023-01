Eine warme Mahlzeit für Bedürftige

Westfalen Weser unterstützt mit Spende „Mittagstisch in Kirchlengern“

Kirchlengern

Sie helfen Menschen in Not, sorgen dafür, dass auch Bedürftige eine warme Mahlzeit bekommen: die ehrenamtlichen Mitarbeiter vom „Mittagstisch in Kirchlengern“. Nun konnte der Verein einen Betrag von 2000 Euro auf seinem Konto für Spendeneinnahmen verbuchen.

Von Peter Schubert