Kirchlengern

Elmar Bock ist neuer Schützenkönig in Kirchlengern. Er erwies sich als der Treffsicherste und kann in den kommenden 12 Monaten gemeinsam mit Ehefrau Birgit die Schützengesellschaft Kirchlengern regieren. Proklamiert wurde er beim Schützenfest am Freitag, 15. Juli. Statt an drei Tagen wurde diesmal nur an einem Tag gefeiert.

Von Hilko Raske