Empfehlung oder doch besser Hausrecht?

Kirchlengern

Viele der „alten“ Corona-Maßnahmen sind am 2. April ausgelaufen. Sichtbarstes Zeichen ist der Wegfall der Maskenpflicht in etlichen Bereichen. So ist das Tragen einer Maske in Supermärkten oder Restaurants nicht mehr verpflichtend. Anders sieht es in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in öffentlichen Bussen und Bahnen sowie im Flugverkehr aus – hier gilt nach wie vor die Maskenpflicht. Kontrovers diskutiert wird dieses Thema in Kirchlengern.

Von Hilko Raske