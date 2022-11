Es fehlt an Winterkleidung und Hausrat

Viktoriya Friesen und Silvia Burdich unterstützen Flüchtlinge in Kirchlengern

Kurz nach dem Einmarsch der Russen in das osteuropäische Land gehörten Silvia Burdich und Viktoriya Friesen zu den Ersten, die den Menschen aus der Ukraine, die in Folge des Krieges Zuflucht in der Gemeinde Kirchlengern gefunden hatten, helfen wollten. Schnell war die Idee einer Kleiderkammer geboren. Gegenüber vom Rathaus wurde den ehrenamtlichen Helfern ein leerstehendes Ladenlokal zur Verfügung gestellt. Zwei Monate nach der Eröffnung, Ende Juli, wurde es aber geschlossen, da die Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung standen.