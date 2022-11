Brand in Kita in Kirchlengern - alle Kinder in Sicherheit

Kirchlengern

Schrecksekunde in der evangelischen Kindertagesstätte Südlengern: Als in dem Gebäude am Mittwochvormittag plötzlich ein Feuer ausbricht, muss alles schnell gehen. 41 Kinder und die Erzieher verlassen den Komplex. Polizei und Feuerwehr eilen an die Kirchstraße. Verletzt wird zum Glück niemand.

Von Daniel Salmon