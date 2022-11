Feuerwehr rettet Fische im Mühlenteich

Ungewöhnlicher Einsatz der Feuerwehr Kirchlengern am Samstag, 12. November: Sieben Stunden lang pumpten Mitglieder der Löschgruppen Kirchlengern- Nord, Süd und Kirchlengern-Ort Wasser aus dem Mühlenteich in Stift Quernheim, um es anschließend wieder in den Teich sprudeln zu lassen. Der Grund: Wegen der ausbleibenden Niederschläge war der Sauerstoffgehalt im Wasser stark gesunken und bedrohte den Fischbestand.

„Der zuständige Angelverein hatte bei einer Messung am Freitag festgestellt, dass der Sauerstoffgehalt im Wasser sehr niedrig ist und den vorhandenen Fischbestand gefährdet. Aufgrund des geringen Zuflusses durch den Mühlenbach und des fehlenden Regens war es deshalb zu dieser Notsituation gekommen. Die Angler hatten bereits verendete Fische aus dem Teich holen müssen“, informierte Frank Rieke, Chef der Feuerwehr Kirchlengern. In der Folge sei der Angelverein an die Feuerwehr herangetreten mit der Bitte, ihnen zu helfen. Kurz entschlossen habe man den Anglern zugesagt, um Abhilfe zu schaffen. Immerhin falle ein derartiger Einsatz in die Kategorie Tierrettung.