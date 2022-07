Feuerwehrfest vom 5. bis 7. August in Kirchlengern

Kirchlengern

Nach zweijähriger Zwangspause durch Corona kann das Feuerwehrfest in Südlengern endlich wieder stattfinden. „Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und die gesamte Löschgruppe fiebert den drei tollen Tagen von Südlengern entgegen“, freut sich der Festausschussvorsitzende Jan Dressler. Vom 5. bis zum 7. August findet die Veranstaltung auf dem Festplatz an der Grundschule Südlengern-Dorf statt.

Von Hilko Raske