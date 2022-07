Filme zeigen Kirchlengern in den 1950ern

Ein eigenes Kino im Keller? Jemand, der sich diesen Wunsch verwirklicht hat, ist Dr. Dieter Scheuer (84). Schon in jungen Jahren faszinierten den Arzt Filme und Kameras. 1953, im Alter von 15 Jahren, schenkte ihm sein Vater eine Filmkamera der Marke Nizo. Mit ihr drehte Scheuer in den 1950er Jahren einige Filme in Kirchlengern, die inzwischen einzigartige Zeitdokumente sein dürften.

Dr. Dieter Scheuer mit einer Filmrolle vom Feuerwehrfest Südlengern im Jahr 1959. Vor allem in den 1950er Jahren machte Scheuer Filmaufnahmen in Kirchlengern.

Scheuers Eltern hatten in Kirchlengern an der Fiemerstraße eine Fabrik für Damenoberbekleidung. Der Familie ging es gut. „Man Vater war gut betucht und sehr großzügig“, erinnert er sich. So lässt es sich erklären, dass der 15-Jährige eine Filmkamera bekam, die 530 Mark kostete. Das entsprach zu dieser Zeit fast zwei durchschnittlichen Monatsgehältern. Anfangs habe er in erster Linie die eigenen Verwandten bei Familienfesten gefilmt, erzählt Scheuer.