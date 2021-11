Friedhöfe sollen attraktiver werden

Wenn es um die kommunalen Friedhöfe in Kirchlengern geht, herrscht bei allen im Gemeinderat vertretenden Fraktionen und Parteienvertretern Einigkeit. Fraktionsübergreifend wurde nun der Antrag an die Verwaltung gestellt, die Friedhofssatzung für die Friedhöfe in Quernheim und Südlengern zu ändern.

Im Vorfeld initiierte die Verwaltung der Gemeinde Kirchlengern die Präsentation eines Friedhofsplaners im Hauptausschuss. „Die Friedhöfe sind schon lange nicht mehr kostendeckend, was sie aber per Gesetz sein müssen“, so der zuständige Fachbereichsleiter Karl-Heinz Saße. Die Verwaltung beauftragte einen Planer, um eine Ist-Aufnahme durchzuführen und anhand von Statistiken eine Prognose für die kommenden Jahrzehnte zu stellen.

Den Ausschussmitgliedern war es wichtig, die Bürger an den Planungsprozessen zu beteiligen. Bei einem Informationsabend wurde deutlich, was den Anwohnern ein Dorn im Auge ist. „Die Friedhöfe sind wenig attraktiv und Parkmöglichkeiten begrenzt“, „man kann nicht zu Lebzeiten seine Ruhestätte reservieren“ und „die Leistungen des Friedhofsgärtners in Quernheim sind stark verbesserungswürdig, der Friedhof in einem schlechten Zustand“ waren die Kernaussagen der anwesenden Bürger. Diesen Aussagen stimmte der externe Friedhofsplaner weitestgehend zu.

Die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, UWG sowie Michael Blöbaum von der FDP beantragen nun bei der Verwaltung, dass die Friedhofssatzung angepasst wird. Alle Fraktionen sind sich einig: „Wir möchten die Möglichkeit schaffen, den Ort der Ruhestätte auch schon zu Lebzeiten festlegen und reservieren zu können“, so der Tenor.

Weiter heißt es, die Verwaltung solle auch prüfen, welche Angebote gemacht werden können, um die Friedhöfe wieder attraktiver zu machen. Hierzu zählten beispielsweise auch Bestattungsmöglichkeiten für Muslime oder weitere Angebote wie Tierbestattungen. Eine Schließung der Friedhöfe werde von der Verwaltung und Politik ausgeschlossen. Die Verwaltung soll gemäß Antrag auch die Satzungen von Nachbargemeinden vergleichen, um eventuell vorhandene und bürgerfreundliche Bestimmungen als Änderung vorzuschlagen.

Einige Kritikpunkte aus der Bürgerschaft werden jedoch sofort angegangen. Am 1. Januar wird ein neuer Friedhofsgärtner in Quernheim seine Arbeit aufnehmen. Daneben sorgt die Verwaltung kurzfristig dafür, dass die Bereiche der Abfallentsorgung optisch und praktisch anspruchsvoller gestaltet werden. Auch die Zufahrt in Quernheim soll verbessert werden, sodass dort keine Fahrzeuge mehr aufsetzen. Darüber hinaus soll der Friedhofsplaner seine Arbeit fortsetzen und Ideen und Lösungen erarbeiten. Diese soll er dann im kommenden Frühjahr der Verwaltung, Politik sowie den Bürgerinnen und Bürgern Kirchlengerns vorstellen.