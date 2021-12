Führt 3G-Regel zu Diskriminierung?

Sollen Ratssitzungen in einer Zeit, in der eine neue, hoch ansteckende Coronavirus-Variante grassiert, überhaupt noch stattfinden? Nein, sagt Michael Schmale, Sprecher der UWG-Fraktion im Rat Kirchlengern.

Schmale hatte deshalb gleich zu Beginn der letzten Ratssitzung in diesem Jahr den Antrag gestellt, die Sitzung, die in der Sporthalle der Gesamtschule stattfand, aufzuheben. „Es ist unverantwortlich, sich mit so vielen Menschen hier zu treffen. Ich beantrage deshalb die sofortige Beendigung.“