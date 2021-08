Ganzes Grundschul-Kollegium in Quarantäne: Landrat äußert sich

Kirchlengern (WB). Nachdem das 31-köpfige Kollegium des Kirchlengeraner Grundschulverbundes Elseaue nach einem gemeinsamen Besprechungstermin in Quarantäne geschickt wurde, meldet sich Herfords Landrat Jürgen Müller in der Sache zu Wort.

Wie berichtet, waren zwei Pädagogen aus der Runde, die am vergangenen Donnerstag unter Einhaltung der geltenden Hygienievorschriften tagte, positiv auf das Coronavirus getestet worden . Die Testungen hatten am selben Tag wie die Sitzung selbst stattgefunden. Die Folge: Alle Lehrer müssen bis zum 20. November in häusliche Isolation. Die Beschulung der 400 Mädchen und Jungen an den beiden Schulstandorten in Kirchlengern und Südlengern findet seit Dienstag per Distanzunterricht statt. Zudem hat die Gemeinde Kirchlengern eine Notbetreuung für bis zu 80 Schüler eingerichtet, die nach Angaben aus dem Rathaus auch gut angelaufen sei.

Appell zur Umsicht

„Dieser Fall zeigt uns einmal mehr, wie ernst wir alle die Kontaktregeln nehmen müssen und wie schnell sich die Lage ändern kann. Selbst in einem Kollegium, das sich regelmäßig freiwillig testen lässt, können Infektionsfälle aktuell auftreten“, kommentiert Landrat Müller. Kontaktpersonen müssten dann mitunter, trotz disziplinierter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, in Quarantäne gehen, so der Chef der Kreisverwaltung. Er appelliert daher: „Wir müssen alle umsichtig sein und derzeit größere Zusammentreffen auf das Nötigste reduzieren – zur Sicherheit aller Mitmenschen, zur Aufrechterhaltung des Schul- und Kitabetriebes, oder aber auch zur Aufrechterhaltung der Firmen, Betriebe oder Behörden.”

Neben den Lehrern müssen auch insgesamt vier Klassen aus den Jahrgängen eins bis vier des Schulverbundes in Quarantäne. „Die beiden infizierten Lehrer hatten dort als Klassen- oder Fachlehrer die Kinder unterrichtet“, informiert Michael Höke, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, Schule, Kultur, Sport im Kirchlengeraner Rathaus. Noch am Montagabend hatte die Kreisverwaltung die betroffenen Eltern in einem Schreiben über das weitere Vorgehen in dieser Situation informiert und zugleich die so genannte häusliche Beobachtung der Mädchen und Jungen angeordnet.

Quarantäne ist einzuhalten

Unter anderem sollen laut Anweisung aus dem Kreishaus bestimmte Hygieneregeln in den kommenden 14 Tagen – so lange gilt die Quarantäneanordnung – beachtet werden. Konkret heißt es in dem Schreiben an die Erziehungsberechtigten der Kinder aus den vier Klassen: „Ihr Kind sollte soweit wie möglich die Kontakte zu anderen Personen minimieren.“ Und weiter: „In Ihrem Haushalt sollte Ihr Kind nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Trennung von den anderen Haushaltsmitgliedern einhalten.“

Darüber hinaus teilt die Behörde mit, dass die Kinder, auch wenn ein negatives Corona-Testergebnis vorliegt, die zweiwöchige Qurantänezeit einhalten müssten.