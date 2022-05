Geldsegen für die Bio-Station

NRW-Stiftung unterstützt Herrenhaus-Sanierung in Kirchlengern

Kirchlengern

Seit knapp drei Jahrzehnten ist das altehrwürdige Herrenhaus in Stift Quernheim das Domizil der Biologischen Station Ravensberg. Wichtige Arbeit für den Natur- und Umweltschutz in der Region wird von dort aus koordiniert. Doch Technik und Ausstattung des Gebäudes sind schon lange nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Eine größere Sanierung steht an. Kostenpunkt: rund 100.000 Euro. Knapp zwei Drittel der Summe steuert die NRW-Stiftung bei.

Von Daniel Salmon