Genau 25 Plätze für Kinofans

Kirchlengern

Kinofreunde in Kirchlengern können aufatmen: Nach langer Zwangspause startet das kommunale Kino Lichtblick wieder durch – allerdings an einem neuen Standort und mit einer reduzierten Anzahl an Sitzplätzen. Vom 5. März an sollen cineastische Highlights im Pyramidensaal der Musikschule Kirchlengern (Lübbecker Straße 69) gezeigt werden.

Von Hilko Raske