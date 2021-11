Quernheim: Anwohner an der B239 fordern Tempo 50 und Geschwindigkeitskontrollen

Kirchlengern

Sie haben genug von Rasern auf der B239 und der permanenten Lärmbelästigung: mehr als 50 Anwohner auf beiden Seiten der Bundesstraße im Ortsteil Quernheim. In einem Schreiben an Kirchlengerns Bürgermeister Rüdiger Meier fordern sie eine Tempo- und Lärmreduzierung in diesem Bereich.

Von Hilko Raske