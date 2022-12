Gesamtschule profitiert von Schülern aus Löhne

Kirchlengern

In Kirchlengern wird die Zahl der Kinder, die in den kommenden Jahren eine der drei Grundschulen besuchen, stetig zunehmen. Das zeigt ein Blick in den Schulentwicklungsplan, den der Rat jetzt verabschiedet hat. Doch profitiert davon auch die einzig weiterführende Schule in der Gemeinde, die Erich-Kästner-Gesamtschule?

Von Hilko Raske