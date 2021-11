Geschenke für bedürftige Kinder

Ihnen helfen will die Aktion „Weihnachts-Wunschbaum“, die das Bündnis für Familie Kirchlengern bereits zum zehnten Mal organisiert. Als Symbol der Aktion haben nun Kinder des offenen Ganztages des Grundschulverbundes Elseaue, Schulstandort Südlengern, einen Tannenbaum im Untergeschoss des Rathauses mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck geschmückt. Außerdem trugen sie ein Gedicht vor.

Und so läuft die Aktion ab: Die Geschäftsstelle Kirchlengern des Jobcenters Herford und der Fachbereich Ordnung und Soziales der Gemeinde Kirchlengern haben einen hilfebedürftigen Personenkreis mit Kindern im Alter von einem bis zehn Jahren angeschrieben und einen Wunschzettel übersandt. Darauf haben die Kinder einen Geschenkwunsch im Wert von 20 Euro eingetragen. Der Wunschzettel wird an das Jobcenter beziehungsweise die Gemeinde Kirchlengern zurückgegeben und mit einer Nummer versehen, um die Anonymität zu wahren. Die Verteilung der Wunschzettel erfolgt über die Zentrale des Rathauses an Bürger, die bereit sind, ein Geschenk im Wert von 20 Euro zu kaufen und dieses dann im Rathaus Kirchlengern oder bei Optik Krämer in Stift Quernheim abzugeben. Die Geschenke werden vom Jobcenter und der Gemeinde Kirchlengern an die Familien verteilt.

In diesem Jahr wurden etwa 180 Familien angeschrieben (Vorjahr 200). Der Rücklauf der Wunschzettel liegt in diesem Jahr bei einer Quote von 45 Prozent. Der Rücklauf der Geschenke liegt bei 90 Prozent. In den vergangenen Jahren seien es nur wenige Geschenke gewesen, die von der Gemeinde Kirchlengern dazugekauft werden mussten, informiert Petra Rullkötter vom Bündnis für Familie Kirchlengern.

Wer sich an der Aktion Wunschbaum beteiligen möchte, kann ab sofort im Rathaus der Gemeinde Kirchlengern (Zentrale, Raum E 12) einen Wunschzettel erhalten. Das Geschenk sollte dann bis spätestens 17. Dezember entweder in der Zentrale des Rat-hauses oder bei Optik Krämer in Stift Quernheim abgegeben werden.