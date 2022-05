Geschichte erleben, Freunde treffen

Kirchlengern

Es ist in der Region eines der beliebtesten Ausflugsziele zu Christi Himmelfahrt (Vatertag): das Feuerwehrmuseum in Kirchlengern-Häver. Seit 1990 laden Museumsleiter Hans Kleemeier und Team zum Frühschoppen. Nach einer zweijährigen coronabedingten Zwangspause dürfen sich Fans des Museums nun freuen – am 26. Mai ist es wieder soweit.

Von Hilko Raske