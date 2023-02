Glasfaser in Kirchlengern: Nächster Ausbau startet im Herbst

Während in einigen Bereichen Kirchlengerns schon längst die Bagger rollen und die Gräben für die Glasfaser-Kabel ausheben, wird andernorts noch geplant, wie der Ausbau vonstattengehen wird. Die Rede ist vom Glasfaserausbau in Kirchlengern.

Um Kirchlengern ans schnelle Internet anzubinden, benötigt es Glasfaser-Kabel. Die werden in der Gemeinde auch verlegt. Nur geht der Ausbau unterschiedlich schnell voran.

Ein Blick auf die Webseite des Unternehmens Deutsche Glasfaser verrät: Kirchlengern wird großflächig ans Glasfaser-Netz angebunden. So sind beispielsweise Projekte in Kirchlengern, Kirchlengern Nord und Süd sowie im Gewerbegebiet ausgewiesen. Auch ein Fördergebiet gibt es. Und in allen Gebieten geht es unterschiedlich schnell voran.