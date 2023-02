Grausam: verwahrlostes Kaninchen in Pappkarton ausgesetzt

Hoppler in Kirchlengern gefunden: Vlothoer Tierschützer sind schockiert

Kirchlengern/Vlotho

Wie herzlos kann man sein? Unbekannte haben ein völlig verwahrlostes Kaninchen am Kottenkamp in Kirchlengern ausgesetzt, einen Pappkarton über das kleine Tier gestülpt und sich selbst überlassen. Glück im Unglück: Ein Anwohner entdeckte das Löwenköpfchen, verständigte das zuständige Tierheim Eichenhof in Vlotho.

Von Daniel Salmon