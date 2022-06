Großes Interesse am Casting

Zum „Casting“ waren schon einige Bewerber in ihrer eigenen historischen Kleidung erschienen (von links): Achim Köppen in der Alltagskleidung eines Ritters, Mit-Organisator Jörg Militzer als Töns Wellensiek (in jungen Jahren), Monika Nolte im altbürgerlichen Kleid, Anne Vogt vom Kreisheimatverein Herford in zivil, Simone Litschel im altbürgerlichem Kleid, Markus Kress im Outfit eines früheren Geschäftsmannes und Stefanie Kress in einer selbst entworfenen Kreation

Foto: Peter Schubert