Grundschüler lernen Trommeln

Eine Woche lang stand in der Grundschule in Stift Quernheim nun das Thema Afrika im Mittelpunkt. 180 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer erlebten mit dem Workshop-Leiter Fallou Sy eine musikalische Abenteuerreise. „Djembi und das Trommelfest der Tiere“ lautete das Motto des Trommel-Theaters.

Projektwoche in Stift Quernheim führt Teilnehmer nach Afrika

Für die Projektwoche wurde jedem Schüler eine eigene Djembé – eine Bechertrommel, die zu den Schlaginstrumenten zählt – zur Verfügung gestellt. Mit dieser lernten die Kinder die Sprache der Trommeln kennen. Zum Programm gehörten aber auch Tanz und Gesang.

Außerdem lernten die Schüler Wissenswertes über den Kontinent Afrika und bastelten Tierkostüme und Masken. Die spielten für den Abschluss der Projektwoche eine entscheidende Rolle.

Denn am letzten Tag stand die große Aufführung in der Sporthalle Quernheim an. Die Kinder kamen verkleidet als Sterne, Vögel, Zebras, Elefanten und Krokodile und begeisterten die Zuschauer. Sie präsentierten stolz ihre neu erlernten Trommel- und Tanzfertigkeiten.

Auch Schulleiterin Nicola Holtgräwe war beim Abschlusstag begeistert von dem Resultat und der Entwicklung der Kinder: „Ein großer Dank geht an Fallou Sy für den tollen Umgang mit den Kindern in der Woche und außerdem möchte ich dem Förderverein der Schule danken, der dieses Projekt finanziell unterstützt und bei der Aufführung für das leibliche Wohl gesorgt hat“, reflektierte die Schulleiterin.

Aller Voraussicht nach wird diese außergewöhnliche Trommelwoche in vier Jahren erneut durchgeführt. Bis dahin können die Kinder auf ihren selbst gebastelten Trommeln die Rhythmen und Lieder im Unterricht und Zuhause spielen.